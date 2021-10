Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces nouvelles révélations sur ce buteur à 150M€ !

Publié le 11 octobre 2021 à 20h00 par La rédaction

L'été dernier, le FC Barcelone s'est renforcé offensivement en recrutant Sergio Agüero et Memphis Depay. Mais le club catalan aurait également pu s'attacher les services Darwin Núñez.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone traverse de grandes difficultés. Les hommes de Ronald Koeman ne sont que neuvième de LaLiga et dernier de leur groupe en Ligue des champions. Pourtant, l’été dernier, le Barça a essayé de se renforcer au mieux offensivement. Malgré les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann, le club catalan s’est attaché les services de Sergio Agüero et Memphis Depay gratuitement. Et les Blaugrana auraient été très proches de recruter un autre attaquant.

Le FC Barcelone était déjà sur Darwin Núñez l’été dernier