Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé met une énorme pression sur le Barça !

Publié le 11 octobre 2021 à 16h30 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Ousmane Dembélé fait traîner les négociations pour sa prolongation bien que le FC Barcelone ait déjà transmis une offre ferme à l'ancien Rennais. Par conséquent, le Barça commence à s'inquiéter de la situation et craint un départ libre de son ailier français.

Arrivé en 2017 pour 145M€, hors bonus, après une saison très aboutie au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé avait la lourde tâche de remplacer Neymar qui s'était engagé avec le PSG. Mais force est de constater que l'international français, régulièrement handicapé pas des pépins physiques, peine à répondre aux attentes. Désormais, c'est la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé qui est au coeur de toutes les inquiétudes. Et pour cause, le bail de l'ancien Rennais s'achève en juin prochain et pour le moment aucun accord n'a été trouvé. Ces derniers jours, Rafa Yuste évoquait d'ailleurs ce dossier. « C’est un dossier sur lequel nous travaillons pour que le plus tôt possible, cela soit une réalité. Est-ce que je suis optimise ? Je le vois très excité au Barça. J’étais avec lui l’autre jour, il a très envie de jour un rôle décisif. Il est très enthousiaste à propos de ce nouveau projet », confiait le vice-président du Barça à Mundo Deportivo .

Le Barça s'impatiente pour Dembélé