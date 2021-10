Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un terrible coup à 0€ se profile avec Dembélé !

Publié le 11 octobre 2021 à 16h00 par A.M.

Alors qu'Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son contrat à Barcelone, Manchester United continue de pousser en interne pour enrôler l'ancien Rennais libre.

Le FC Barcelone est confronté à de nombreux dossiers chauds. Après un mercato mouvementé, le Barça doit prolonger plusieurs joueurs dont la situation contractuelle est dangereuse à l'image d'Ousmane Dembélé dont le bail s'achève en juin prochain. Ces derniers jours, Rafa Yuste se prononçait à ce sujet. « C’est un dossier sur lequel nous travaillons pour que le plus tôt possible, cela soit une réalité. Est-ce que je suis optimise ? Je le vois très excité au Barça. J’étais avec lui l’autre jour, il a très envie de jour un rôle décisif. Il est très enthousiaste à propos de ce nouveau projet », confiait le vice-président du Barça à Mundo Deportivo .

Manchester United veut Dembélé... à 0€