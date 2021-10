Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fixe un ultimatum à Dembélé !

Publié le 11 octobre 2021 à 15h00 par A.M.

Blessé depuis le début de saison, Ousmane Dembélé suscite l'inquiétude au FC Barcelone concernant sa situation contractuelle. Le Barça lui a d'ailleurs fixé un ultimatum.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé commence à susciter l'inquiétude au FC Barcelone. Et pour cause, le club blaugrana craint que l'ancien Rennais parte pour 0€ en fin de saison. Vice-président du Barça, Rafa Yuste évoquait d'ailleurs ce dossier : « C’est un dossier sur lequel nous travaillons pour que le plus tôt possible, cela soit une réalité. Est-ce que je suis optimise ? Je le vois très excité au Barça. J’étais avec lui l’autre jour, il a très envie de jour un rôle décisif. Il est très enthousiaste à propos de ce nouveau projet ». Mais ce dossier commencerait à se tendre en interne.

Le Barça perd patience