Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 11 octobre 2021 à 15h10 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé, Leonardo aurait placé quelques noms sur sa liste pour succéder à l'international tricolore, dont celui de Dusan Vlahovic. Mais le clan du joueur ne serait pas ouvert à un départ avant juin prochain.

En conservant Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG s’est exposé à de gros risques. L’international tricolore est en fin de contrat en juin prochain et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé. Leonardo aurait toujours l’espoir de voir l’attaquant de 22 ans étendre son bail avec le club de la capitale. Mais le directeur sportif parisien prévoirait un plan B en cas de départ de Kylian Mbappé. Leonardo aurait donc placé quelques noms sur sa liste, dont celui de Dusan Vlahovic. L’attaquant de la Fiorentina s’est fait remarquer la saison dernière après un très bon exercice 2020-2021 (21 buts et 2 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues). Cette année, le joueur de 21 ans semble reparti sur les mêmes bases (6 buts et 1 passe décisive en huit matchs). Néanmoins, le clan du joueur ne semble pas ouvert à un départ très prochainement.

Vlahovic plus ouvert à un départ en juin