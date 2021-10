Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse recrue de l’été tire la sonnette d’alarme !

Alors qu’il semblait promis à un rôle de titulaire indiscutable en rejoignant le PSG cet été, Georginio Wijnaldum peine à confirmer les nombreux espoirs placés en lui au moment de sa signature. Le milieu de terrain néerlandais est donc relégué au second plan par Mauricio Pochettino, ce qui ne lui plait pas trop….

Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool en juin dernier, Georginio Wijnaldum a rapidement affolé le marché des transferts. Courtisé de toute part, le milieu de terrain néerlandais de 30 ans semblait même bien parti pour rejoindre initialement le FC Barcelone avec qui un accord semblait avoir été trouvé, mais c’est finalement le PSG qui a raflé la mise à la dernière minute dans ce dossier. Longtemps incontournable avec Liverpool, Wijnaldum était donc promis à un brillant tandem avec Marco Verratti dans l’entrejeu du club de la capitale, mais rien ne se passe pour le moment comme prévu pour la nouvelle recrue du PSG…

« La situation n’est pas celle que je voulais »

Dans un entretien accordé à NOS, Georginio Wijnaldum a clairement expliqué qu’il n’était pas satisfait de son statut actuel de remplaçant de luxe au PSG, lui qui est victime des bons débuts de saison d’Ander Herrera et Idrissa Gueye dans l’entrejeu : « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais. Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier » , lâche l’ancien milieu de terrain de Liverpool, qui s’attendait à autre chose en débarquant au PSG cet été : « J'ai beaucoup joué ces dernières années, j'ai toujours été en forme et j'ai aussi très bien réussi. C'est quelque chose de différent et il faut s'y habituer. J'étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s'est produit... c'est très difficile ».

Pochettino reste confiant