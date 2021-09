Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino monte au créneau pour Georginio Wijnaldum !

Publié le 22 septembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Arrivé cet été au PSG, Georginio Wijnaldum rencontre quelques difficultés dans la capitale française. Malgré cela, il peut compter sur le soutien de Mauricio Pochettino.

Il a été la première grande recrue du PSG. Après avoir failli signer au Barça, Georginio Wijnaldum a finalement rejoint la capitale française. Même si ses débuts ne sont pas incroyables, le Néerlandais est très heureux d'avoir rejoint le club de la capitale comme il l'expliquait récemment : « Ma carrière a été incroyable. Si tu regardes d’où je viens et où j’en suis actuellement avec mes différents choix de carrière et les clubs dont j’ai fait partie, elle est incroyable. Mais j’ai encore faim et j’ai toujours envie d’accomplir de grandes choses. C’est aussi pour cette raison que j’ai signé au PSG. Je pense qu’ici la probabilité de réussir à accomplir encore plus de choses qu’auparavant est grande ». Mais tout n'est pas simple en ce début de saison pour Wijnaldum, qui a pu compter sur l'appui de Mauricio Pochettino.

La défense de Pochettino