Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce sur une arrivée de Mohamed Salah au PSG !

Publié le 21 septembre 2021 à 22h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG cet été, Mohamed Salah aurait pu atterrir à Paris si Kylian Mbappé était parti. Steve McManaman, ancien joueur de Liverpool, s’est exprimé sur une éventuelle arrivée de l’Égyptien dans la capitale.

Souvent associé au PSG lors des dernières périodes de mercato, Mohamed Salah est toujours un joueur de Liverpool. Certains médias anglais avaient notamment évoqué un possible intérêt du club parisien en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais l’international français est finalement resté dans la capitale. L’Égyptien est désormais en discussion avec son club pour prolonger son contrat. Malgré tout, une arrivée du joueur de Klopp à Paris reste toujours au centre de certaines discussions, et la légende des Reds, Steve McManaman a évoqué un transfert de Mohamed Salah au PSG.

« Salah serait presque assuré du succès en remportant le championnat de France et la Coupe de France »