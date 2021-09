Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un malaise crée en interne autour de Koeman par Laporta ?

Publié le 22 septembre 2021 à 1h30 par La rédaction

En position très instable après des résultats compliqués, Ronald Koeman pourrait quitter le FC Barcelone prochainement. Une situation complexe causée également par Joan Laporta ?

Le FC Barcelone vit une période très difficile de son histoire. Devant surmonter le départ de sa légende Lionel Messi, le club catalan tarde à se remettre sur pieds. En ce début de saison, le Barça n’a certes pas perdu en Liga avec 2 victoires et 2 matchs nul mais a été terrassé par le Bayern Munich en Ligue des Champions (0-3). Par conséquent, Ronald Koeman est sur la sellette et des noms de potentiels remplaçants ont déjà fuité…

L'autorité de Koeman sapée par Laporta ?