Mercato - Barcelone : Ancelotti prend position pour l'avenir de Koeman !

Publié le 22 septembre 2021 à 0h00 par A.D.

Alors qu'il enchaine les contre-performances avec le FC Barcelone depuis le début de saison, Ronald Koeman serait déjà sur un siège éjectable. Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, a pris position pour l'avenir de son homologue catalan.

Un nul à l'Atletic Bilbao (1-1), une claque à domicile face au Bayern Munich (3-0), et un nouvelle contre-performance face à Grenade (1-1)... Ronald Koeman n'a pas du tout réussi son début de saison avec le FC Barcelone. Et alors que cet exercice 2021-2022 vient tout juste de commencer, le coach du Barça serait déjà sur la sellette. Sachant que Ronald Koeman pourrait ne plus faire long feu dans le club blaugrana, Carlo Ancelotti s'est livré sur son avenir en conférence de presse.

«L'entraîneur doit seulement résoudre les problèmes, rien d'autre»