Mercato - PSG : La mise au point de Robert Lewandowski sur son avenir !

Publié le 21 septembre 2021 à 22h45 par A.D.

Ce mardi, Robert Lewandowski a reçu le Soulier d'Or. Alors que le PSG pense à lui en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022, le buteur du Bayern a profité de l'occasion pour évoquer son avenir.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement l'été prochain s'il ne prolonge pas. Conscient que le Real Madrid rôde autour de son numéro 7, Leonardo s'est préparé à tous les scénarios. Et en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022, le directeur sportif du PSG sait déjà qui recruter pour le remplacer. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a fait d'Erling Haaland sa priorité pour la succession du champion du monde français et songe à se tourner vers Robert Lewandowski en cas d'échec sur ce dossier.

«Je suis à 100 % avec le Bayern»