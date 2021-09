Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Iniesta valide une piste chaude pour la succession de Koeman !

Publié le 21 septembre 2021 à 16h00 par D.M.

Ancien joueur du FC Barcelone, Andres Iniesta estime que son ancien compère au milieu de terrain, Xavi est prêt à s'installer sur le banc catalan.

Tenu en échec par Grenade ce lundi (1-1), Ronald Koeman voit son avenir au FC Barcelone s’écrire en pointillés. Joan Laporta envisagerait de se séparer du technicien néerlandais dans les prochaines semaines, une fois qu’il aura identifié son successeur. Le président du club catalan aurait dressé une short-list qui comprend les noms de Roberto Martinez, d’Andrea Pirlo, de Joachim Low, mais aussi de Xavi. Actuellement à la tête d’Al-Sadd, l’ancien milieu de terrain espagnol est souvent annoncé au FC Barcelone et devrait, un jour, prendre les rênes de l’équipe première.

« Xavi est prêt pour le Barça »