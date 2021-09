Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prépare du lourd pour la succession de Koeman !

Publié le 21 septembre 2021 à 9h30 par Th.B.

Pour potentiellement prendre la succession de Ronald Koeman au FC Barcelone, Joan Laporta aurait imaginé une liste de cinq successeurs à l’entraîneur du FC Barcelone avec comme priorité Andrea Pirlo.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au FC Barcelone, Ronald Koeman semblait il y a encore peu espérer prolonger son bail au sein du club culé, son président Joan Laporta gardant cette possibilité ouverte sous plusieurs conditions dont le jeu prôné et l’intégration de pépites de La Masia comme Riqui Puig selon SPORT . Néanmoins, la tendance serait plus à un licenciement avant l’expiration de son contrat désormais. Et pour ce qui est de sa succession, le président Laporta semblerait avoir un éventail de possibilités.

Pirlo priorité de Laporta qui pense à 5 entraîneurs