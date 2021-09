Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une approche de Laporta cet été ? La réponse de cet attaquant !

Publié le 21 septembre 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Grenade, Luis Suarez aurait tapé dans l'oeil du Barça. Toutefois, à en croire l'attaquant colombien de 23 ans, le club blaugrana n'aurait pas pour autant frappé à sa porte cet été.

Pensionnaire de Grenade, Luis Suarez aurait alerté le FC Barcelone. En quête d'un nouvel attaquant, l'écurie blaugrana aurait pensé à s'offrir l'international colombien par le passé. Lors du dernier mercato estival, Joan Laporta souhaitait également renforcer le secteur offensif de Ronald Koeman. Toutefois, il n'aurait pas pour autant réactivé la piste menant à Luis Suarez. Du moins, c'est ce qu'a affirmé le principal intéressé lors d'un entretien accordé à Marca .

Le Barça n'a pas approché Luis Suarez cet été