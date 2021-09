Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare déjà le départ de Koeman !

Publié le 20 septembre 2021 à 22h30 par A.C. mis à jour le 20 septembre 2021 à 22h31

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Ronald Koeman semble plus que jamais proche de la sortie.

En Catalogne on assure que son temps est compté. Arrivé il y a un peu plus d’un an pour relancer une équipe à la dérive, Ronald Koeman est plus que jamais menacé. La sortie d’un reportage de la télévision néerlandaise semble en effet avoir plus qu’agacé les dirigeants du FC Barcelone, surtout le président Joan Laporta. Un ultimatum aurait ainsi été lancé à Koeman : soit il redresse rapidement la barre, soit il prendre la porte, tout comme Quique Sétien avant lui. Le match face à Grenade de ce lundi semble d’ailleurs déjà capital...

Le départ de Koeman coutera 13M€ au Barça