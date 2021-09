Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta active trois pistes pour la succession de Koeman !

Publié le 20 septembre 2021 à 10h30 par B.C.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman est très incertain, Joan Laporta aurait déjà trois noms en tête pour sa succession.

Après l’humiliation face au Bayern Munich, Ronald Koeman se retrouve sur un siège éjectable. L’entraîneur néerlandais n’a plus le droit à l’erreur et pourrait prendre la porte dans les prochains jours si le FC Barcelone ne l’emportait pas face à Grenade ce lundi. En effet, l’émission El Chiringuito a révélé que la prochaine rencontre du club culé pourrait être déterminante pour l’avenir de Ronald Koeman, d’autant que Joan Laporta aurait déjà quelques idées en tête pour sa succession.

Les trois entraîneurs visés par le Barça