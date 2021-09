Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision retentissante prise pour l’avenir de Koeman ?

Publié le 20 septembre 2021 à 9h30 par B.C.

Dans le collimateur de Joan Laporta, Ronald Koeman n’a plus le droit à l’erreur avec le FC Barcelone. Alors qu’un ultimatum de deux semaines était évoqué par la presse espagnole, le président blaugrana pourrait finalement prendre une décision radicale pour son entraîneur dans les prochaines heures…

Alors que les relations entre Joan Laporta et Ronald Koeman étaient déjà compliquées, les dernières sorties du Néerlandais et l’humiliation face au Bayern Munich (3-0) n’ont rien arrangé. Quelques semaines seulement après le début de saison, Koeman est déjà menacé et pourrait quitter le FC Barcelone prochainement. Selon la presse espagnole, la direction du club culé serait disposée à laisser encore deux semaines à son entraîneur afin de voir si ce dernier est capable d’inverser la situation, mais Joan Laporta pourrait finalement perdre patience plus vite que prévu.

Koeman pourrait être viré cette semaine