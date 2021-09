Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La punchline de Koeman sur sa situation au Barça !

Publié le 20 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Le FC Barcelone semblait prendre en considération une prolongation de contrat de Ronald Koeman avant la défaite du club culé face au Bayern Munich en Ligue des champions. À présent, il est question d’un licenciement et le coach néerlandais n’a pas manqué de le souligner en conférence de presse.

Avant que le FC Barcelone ne s’incline lourdement face au Bayern Munich la semaine dernière au Camp Nou en Ligue des champions (3-0), il était question d’une potentielle prolongation de contrat pour Ronald Koeman, le sien expirant en juin prochain. Cependant, ce contrepied semblerait avoir redistribué les cartes et un éventuel licenciement avant la fin de son aventure avec le FC Barcelone fait désormais le tour de la presse. De quoi agacer l’entraîneur du Barça , en attestent ses propos aux journalistes.

« Pas possible qu’avant le Bayern je réponde si je vais prolonger d’un an et maintenant si j’ai peur pour mon avenir »