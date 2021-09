Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Prolongation, départ… Le coup de gueule de Koeman !

Publié le 19 septembre 2021 à 14h45 par T.M.

Pour Ronald Koeman, le vent a très vite tourné au FC Barcelone. Un retournement de situation évoqué ce dimanche par le principal intéressé.

En quelques jours seulement, on est passé du tout au tout concernant Ronald Koeman et son avenir au FC Barcelone. En effet, récemment, il était question d’une possible prolongation de contrat pour le Néerlandais. Un nouveau contrat qui semble aujourd’hui bien loin puisque c’est désormais un départ de Koeman qui fait la Une des médias en Espagne. Suite à la défaite contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, l’entraîneur du Barça a été placé sur un siège éjectable. Actuellement, Ronald Koeman jouerait sa tête, ce qui ne lui plait pas énormément.

« Ce n’est pas possible »