Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça élimine un candidat pour la succession de Koeman !

Publié le 20 septembre 2021 à 1h00 par La rédaction

Depuis quelques semaines, Jordi Cruyff aurait été sondé pour remplacer Ronald Koeman. Le FC Barcelone aurait répondu à cette rumeur.

Ronald Koeman, serait dans la tourmente. Après la défaite contre le Bayern Munich, 3 à 0, l’entraineur du Barça a répondu à des rumeurs de son futur départ, lors d’une interview au Mundo Deportivo : « Si je regrette d’être venu au Barça ? Non, non. Nous voulons tous le meilleur pour le club. Nous voulons tous le meilleur pour le club. Sachant tout ça, ça m'intéressait d'être l'entraîneur. J'avais le sentiment que c'était un moment compliqué, avec les questions économiques et d'équipe. Je me bats et je veux gagner, je veux être là. »

Depuis sa nomination à la présidence du club catalan, Joan Laporta aurait toujours l’idée de changer d’entraineur et aimerait recruter Jordi Cruyff. Mais le dirigeant catalan aurait changé la vapeur.

Aucune action du Barça pour Cruyff