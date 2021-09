Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette précision à 150M€ sur ce protégé de Raiola !

Publié le 20 septembre 2021 à 21h00 par La rédaction

Arrivé à la Juventus à l'été 2019, Matthijs de Ligt aurait une clause libératoire à 150M€ valable dès l'été 2022. Ce serait donc pour cette raison que son agent Mino Raiola a ouvert la porte à un départ.

Matthijs de Ligt entame sa troisième saison avec la Juventus Turin, sa première avec l’entraineur italien, Massimiliano Allegri. En concurrence avec Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, le Golden Boy 2018 pourrait quitter Turin l'été prochain et signer en faveur du FC Barcelone. En effet, Joan Laporta voudrait recomposer le duo hollandais de Ligt-de Jong, qui avait fait les beaux jours de l’Ajax Amsterdam en 2018. Et cela tombe plutôt bien, puisque Mino Raiola a parlé de l'avenir de Matthijs de Ligt dernièrement, ouvrant clairement la porte à un départ de la Juve . « Il a un contrat avec la Juventus, mais attention car il pourrait aussi quitter le club à la fin de la saison » , a confié l'agent du Néerlandais à Rai Sport . Une annonce qui ne serait pas anodine.

Une clause à 150 millions d’euros pour de Ligt