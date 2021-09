Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aura sa chance pour cet international brésilien !

Publié le 20 septembre 2021 à 19h10 par A.C.

Pablo Longoria aurait l’intention d’attirer David Neres à l’Olympique de Marseille au cours du prochain mercato hivernal.

C’est un nouveau nom qui est lié à l’Olympique de Marseille... et pas des moindres ! Calciomercato.com a tout récemment annoncé que Pablo Longoria garderait un œil attentif sur David Neres, dont la situation a totalement changé ces derniers mois. Celui qui avait participé à la magnifique épopée 2019 de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, semble en effet avoir totalement perdu sa place et à 24 ans, il pourrait être tenté par un nouveau défi. Ça pourrait bien être à l’OM, qui a toutefois été bloqué par la DNCG lors de la fin du dernier mercato estival et qui a dû décrocher une dérogation pour pouvoir boucler le prêt d’Amine Harit en provenance de Schalke 04.

Un possible départ se précise pour David Neres