Mercato - OM : Un international brésilien dans le viseur de Longoria ?

Publié le 19 septembre 2021 à 21h45 par A.C.

Toujours à la recherche de renforts, Pablo Longoria pourrait aller se servir du côté de l’Ajax Amsterdam.

Cet été, Pablo Longoria a travaillé d’arrache-pied afin de boucler plus d’une dizaine de recrues à l’Olympique de Marseille. Pas assez pour Jorge Sampaoli, qui aurait bien aimé en voir quelques-unes de plus arriver. La DNCG a toutefois bloqué l’OM en toute fin de mercato, exigeant des ventes avant toute arrivée et pour Amine Harit, les Marseillais l'ont échappé belle, en réussissant à décrocher une dérogation pour son prêt de Schalke 04. Pourtant, Longoria semble déjà préparer un énorme coup pour le prochain mercato hivernal...

Longoria veut Neves de l’Ajax