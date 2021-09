Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Amine Harit valide le gros recrutement de Longoria !

Publié le 19 septembre 2021 à 20h10 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a attiré une dizaine de joueurs vers l'OM pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Tout juste arrivé dans le club phocéen, Amine Harit a totalement validé le recrutement XXL de son président.

Amine Harit, Matteo Guendouzi, William Saliba, Pol Lirola, Luan Peres, Pau Lopez, Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi, Gerson ou encore Konrad de la Fuente... Pablo Longoria a frappé très fort lors du dernier mercato estival. Avec une dizaine de recrues, le président de l'OM a renforcé l'effectif de Jorge Sampaoli à tous les postes. Et désormais, le nouveau coach de l'OM peut bénéficier d'un groupe très large, avec lequel il peut faire tourner et mettre en place une grosse concurrence.

«Il y a beaucoup de très bons joueurs, donc c’est normal que ça tourne»