Mercato - PSG : Le clan Icardi en contact avec un club étranger ?

Publié le 19 septembre 2021 à 19h45 par A.C. mis à jour le 19 septembre 2021 à 20h59

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, semble bien pousser pour un départ du Paris Saint-Germain.

Cet été, Mauro Icardi aurait très bien pu plier bagages. Barré par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, l’Argentin aurait notamment été approché par la Juventus, à en croire les indiscrétions de la presse italienne. A Turin, on a en effet toujours apprécié le profil de l’ancien capitaine de l’Inter et avec le départ de Cristiano Ronaldo, une opportunité s’est présentée. Pourtant, Icardi aurait éconduit la Juventus, préférant rester au PSG et se battre pour une place de titulaire sous les ordres de Mauricio Pochettino cette saison.

Toujours des contacts avec la Juve, mais...