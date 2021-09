Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pogba, Haaland… Un gros atout pour Laporta ?

Publié le 19 septembre 2021 à 19h00 par T.M.

L’été prochain, le FC Barcelone pourrait frapper fort. Joan Laporta voit visiblement les choses en grand et peut compter sur un énorme atout dans sa manche.

Les derniers mois ont été très compliqués au FC Barcelone. Compte tenu de la crise financière, le club catalan a dû se serrer la ceinture et considérablement réduire ses dépenses. De quoi remettre à un peu plus tard les grands plans de Joan Laporta pour le Barça. Mais la situation critique semble se résorber plus vite que prévu en Catalogne et dès l’été prochain, les Blaugrana pourraient se montrer très actifs. Ce dimanche, la presse espagnole dévoile d’ailleurs les grands plans du FC Barcelone, qui ciblerait les arrivées de Dani Olmo (Leipzig), Paul Pogba (Manchester United) et Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund).

La connexion Laporta-Raiola !

Si le FC Barcelone venait à recruter Paul Pogba et Erling Braut Haaland, nul doute que le club catalan reviendra au premier plan. Mais cela sera compliqué pour Joan Laporta étant donné que la concurrence sera rude pour le Français et le Norvégien. Néanmoins, le patron blaugrana peut compter sur un avantage : sa relation avec Mino Raiola, l’agent de Pogba et Haaland. En effet, les deux hommes sont très proches et cela sera forcément un atout au moment d’initier des négociations dans ces deux dossiers XXL. Pour rappel, Pogba pourrait être libre l’été prochain, tandis qu’Haaland aura lui une clause libératoire à 75M€. Au FC Barcelone de travailler désormais…