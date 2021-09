Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le point de non-retour atteint pour ce coup à 0€ ?

Publié le 19 septembre 2021 à 19h15 par A.C.

Très apprécié par Leonardo au Paris Saint-Germain, Franck Kessié s’approche inexorablement de la fin de son contrat avec l’AC Milan.

Après Georginio Wijnaldum cet été, un autre milieu pourrait arriver au Paris Saint-Germain l’été prochain, pour 0€. Il s’agit de Franck Kessié, qui serait tout particulièrement apprécié par Leonardo à en croire la presse italienne. Le PSG n’est toutefois pas seul, puisque Tottenham et Liverpool aurait également commencé à discuter avec l’entourage de l’international ivoirien. En Italie, c’est la Juventus qui pourrait tenter sa chance à en croire les récentes indiscrétions de La Repubblica , même si Kessié semble plutôt regarder vers l’étranger.

Milan ne souhaite pas augmenter indéfiniment son offre