Mercato - PSG : Un gros coup réalisé cet été par Leonardo ? La réponse !

Publié le 19 septembre 2021 à 15h45 par T.M.

Dans les dernières heures du mercato estival, le PSG est allé cherché Nuno Mendes au Sporting Portugal. Des précisions ont été apportées ce dimanche sur cette opération.

Cet été, le PSG a réglé certains de ses problèmes au sein de son effectif. Cela a notamment été avec l’arrivée d’Achraf Hakimi au poste d’arrière droit. Et pour équilibrer, Leonardo est également allé chercher un arrière gauche alors que les doutes entourent toujours Juan Bernat, tandis que Layvin Kurzawa n’entre plus dans les plans de Mauricio Pochettino. Ainsi, le PSG a trouvé son bonheur à Lisbonne, au Sporting, en s’offrant Nuno Mendes, considéré comme l’un des plus grands espoirs au poste de latéral gauche.

« Pour le PSG c’est un coup intéressant »