Mercato - PSG : Une opération d’envergure lancée en coulisse pour Pogba ?

Publié le 19 septembre 2021 à 18h45 par T.M.

Après avoir réussi à conserver Paul Pogba, Manchester United va désormais chercher à le prolonger. Et les Red Devils commenceraient à se préparer pour cela.

Une fois n’est pas coutume, le feuilleton Paul Pogba a encore agité le dernier mercato estival. En effet, on a longtemps pensé que le joueur de Manchester United allait faire ses valises, d’autant plus qu’il n’avait plus qu’un an de contrat. Annoncé notamment dans le viseur du PSG, Pogba est finalement resté chez les Red Devils, où il réalise un excellent début de saison. Et à en croire les différents échos en provenance d’Angleterre, la tendance pourrait bien être en train de s’inverser pour Paul Pogba. Bien que le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone seraient à l’affût pour le récupérer libre, une prolongation ne serait pas à exclure.

Dégager des fonds pour Pogba ?