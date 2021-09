Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Pogba... Laporta a déjà tout prévu !

Publié le 19 septembre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone s'est montré très actif malgré ses moyens très limités. Après avoir recruté Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay et Luuk de Jong pour 0€, le club catalan serait déjà prêt à mettre la main à la poche pour l'été 2022. En effet, Joan Laporta aurait prévu de jeter sur Dani Olmo en priorité, puis sur Erling Haaland et Paul Pogba.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le FC Barcelone s'est retrouvé au pied du mur cet été. En effet, les caisses catalanes sont dans un état catastrophique, ce qui a obligé Joan Laporta a faire tout son possible pour alléger sa masse salariale et recruter malin. En ce qui concerne le recrutement, le président du Barça a réussi à boucler plusieurs coups à 0€. Alors qu'ils étaient en fin de contrat avec leurs clubs respectifs, Sergio Agüero, Eric Garcia (Manchester City) et Memphis Depay (OL) se sont engagés librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone cet été. Par ailleurs, Joan Laporta s'est offert les services de Luuk de Jong et de Yusuf Demir en prêt. Et alors qu'Emerson Royal a été recruté pour environ 14M€, Joan Laporta a préféré profiter de sa belle cote de popularité pour le revendre dans la foulée à Tottenham pour une somme proche de 25M€. Sachant que son club est en grand déficit le plan financier, le président du Barça a perdu plusieurs autres joueurs, et pas des moindres. Pour rééquilibrer ses comptes, le FC Barcelone s'est débarrassé de Carles Alena, parti pour environ 5M€ à Getafe, de Junior Firpo, transféré pour un somme proche de 15M€ à Leeds, de Jean-Clair Todibo qui rebondit à Nice (transfert d'environ 8,5M€) et de Konrad de la Fuente, offert à l'OM contre un chèque de près de 3M€. Et malheureusement pour Joan Laporta, il a dû se séparer de deux de ses stars : Lionel Messi et Antoine Griezmann. En cruel manque de moyens financiers, le président de l'OM a été incapable de prolonger La Pulga et l'a vu s'envoler vers Paris pour signer librement et gratuitement au PSG. Quant à Antoine Griezmann, il a été prêté avec obligation d'achat à l'Atlético pour alléger la masse salariale catalane.

Le Barça veut s'attaquer à Dani Olmo, Paul Pogba et Erling Haaland en 2022