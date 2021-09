Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta et Koeman prêts à enterrer la hache de guerre ?

Publié le 19 septembre 2021 à 18h30 par A.C.

Le FC Barcelone semble secoué par une guerre intestine entre le président Joan Laporta et Ronald Koeman, dont le contrat se termine en juin 2022.

En mars dernier, lors de la victoire de Joan Laporta aux élections pour la présidence du FC Barcelone, la question de l’avenir de Ronald Koeman s’est rapidement posée. Ce dernier n’a en effet pas été choisi par Laporta et la nouvelle direction, mais bien par la précédente, avec Josep Maria Bartomeu. Pour définitivement tourner la page Laporta aurait très bien pu choisir un nouvel entraineur, mais il a finalement souhaité ne rien changer. Un choix compréhensible dans un club qui n’a pas vraiment connu une grande stabilité ces dernières années. Cette situation semble toutefois bien lointaine ! El Confidencial a en effet révélé que Laporta n’a jamais vraiment apprécié Koeman et sa façon de travailler avec l’équipe première. La défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions (3-0), n’a été que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase...

Un reportage qui n’aurait jamais dû sortir

Mais d’où vient toute cette animosité ? D’après les informations de Tuttosport , la direction du FC Barcelone aurait été mise au courant de la sortie d’un reportage de la télévision néerlandaise autour de la vie de Ronald Koeman en Catalogne. Ils auraient ainsi pu avoir accès à quelques extraits... et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils n’ont pas du tout été satisfaits ! Il faut dire certains de ces extraits chargent lourdement Joan Laporta, coupable selon l’entourage de Koeman de faire un double jeu et donc de rassurer l’actuel entraineur du Barça, tout en ratissant le marché derrière pour lui trouver un remplaçant. Forcément, la crise de résultats n’a pas aidé...

L’agent de Koeman dans le collimateur de Laporta