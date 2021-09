Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une incroyable chance à saisir... dès le mois de janvier ?

Publié le 19 septembre 2021 à 22h45 par A.C.

Pablo Longoria souhaiterait recruter un international brésilien de l’Ajax Amsterdam pour renforcer l’Olympique de Marseille.

Avant le mercato estival, Pablo Longoria a annoncé ne pas avoir peur de changer plus de la moitié de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Au final, peu de joueurs sont partis... mais beaucoup sont arrivés ! Plus d’une dizaine, de Gerson à Konrad de la Fuente, en passant pas Pol Lirola et Cengiz Ünder. Pourtant, d’autres pourraient bientôt arriver ! En Italien on annonce en effet que Longoria suivrait de près la situation de David Neres, ailier de l’Ajax Amsterdam qu’il souhaiterait attirer à l’OM.

Neres prêt à claquer la porte de l’Ajax dès cet hiver