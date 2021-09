Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman peut compter sur un renfort de poids !

Publié le 19 septembre 2021 à 22h30 par A.D.

Victime d'une grave blessure au genou, Philippe Coutinho serait désormais apte à reprendre la compétition. Privé de son milieu offensif brésilien depuis de longs mois, Ronald Koeman devrait l'aligner dans son XI ce dimanche face à Grenade.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le FC Barcelone, Philippe Coutinho aurait pu être poussé vers la sortie cet été. Toutefois, sa grave blessure au genou a obligé le Barça à revoir ses plans et à le conserver lors de ce mercato. D'ailleurs, Ronald Koeman devrait profiter de la présence de Philippe Coutinho dès dimanche, puisque le Brésilien serait apte à rejouer.

Philippe Coutinho, le nouveau renfort du Barça ?