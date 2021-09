Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le verdict déjà connu pour Ronald Koeman ?

Publié le 19 septembre 2021 à 19h10 par H.G.

Alors qu’il avait un temps été question d’une possible prolongation pour Ronald Koeman, ce scénario semble définitivement à écarter.

Arrivé il y a un peu plus d’un an sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman honore actuellement la dernière année de son contrat en Catalogne. Seulement voilà, il y a quelques jours, la question d’une éventuelle prolongation était annoncée dans la presse, si et seulement si certaines conditions étaient remplies, à savoir un beau jeu pratiqué, des titres et le fait d’accorder du temps de jeu à Samuel Umtiti et Riqui Puig. Seulement voilà, cette idée d’un nouveau contrat semble d’ores et déjà être à écarter…

L’avenir de Ronald Koeman déjà scellé ?