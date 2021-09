Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Koeman dans le collimateur du Barça !

Publié le 19 septembre 2021 à 18h10 par A.C.

Le torchon brule entre Ronald Koeman et la direction du FC Barcelone, Joan Laporta en tête.

En Catalogne on l’assure, les jours de Ronald Koeman sont comptés. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’entraineur semble être fini dans le collimateur des dirigeants du FC Barcelone, qui songeraient sérieusement à le remplacer. Par qui ? Les profils évoqués ces derniers jours sont nombreux, d’Erik ten Hag de l’Ajax Amsterdam à Roberto Martinez, en passant par l’éternel Xavi. Un retour de Luis Enrique a également été évoqué, alors que l’ancien entraineur de l’équipe réserve Francisco Javier Garcia Pimienta semble également avoir la cote auprès de la direction blaugrana.

L’agent de Koeman a mis le feu aux poudres