Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision forte dans le dossier Mbappé porte ses fruits…

Publié le 20 septembre 2021 à 17h00 par T.M.

Très intéressé par Kylian Mbappé, le Real Madrid voulait faire quelques folies cet été. Néanmoins, Florentino Pérez n’était visiblement pas prêt à tout et cela se justifie aujourd’hui. Explications.

Tout au long de l’été, le feuilleton Kylian Mbappé a fait énormément parler. Mais il aura fallu attendre les derniers jours du mercato pour voir le Real Madrid passer à la vitesse supérieure pour le joueur du PSG. Si l’intérêt des Merengue n’était pas un secret, Florentino Pérez avait ainsi décidé de lancer son offensive, proposant notamment des offres colossales à hauteur de 180M€, certains évoquant même des montants supérieurs à 200M€. Cela n’a finalement pas fait céder le PSG, mais dans ce dossier, le Real Madrid n’a pas abattu toutes ses cartes.

Garder Vinicius Jr était le bon choix !

Dans ce dossier Kylian Mbappé, le nom de Vinicius Jr revenait également très souvent. Très apprécié par Leonardo au PSG, le Brésilien était une possible monnaie d’échange pour le joueur de Mauricio Pochettino. Alors que le club de la capitale aurait pu se laisser tenter par cette opération, au Real Madrid, on a rapidement fermé la porte, considérant Vinicius Jr comme intouchable. Et aujourd’hui, Florentino Pérez ne peut que se réjouir de cette grosse décision devant le début de saison réalisé par le joueur de Carlo Ancelotti. Jusqu’à présent, les statistiques de Vinicius Jr laissaient à désirer, cette fois, c’est bien différent. Buteur ce dimanche contre Valence, l’ancien de Flamengo a inscrit sa 5ème réalisation de la saison, lui qui a également délivré 2 passes décisives.