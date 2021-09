Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti justifie le départ de cette pépite !

Publié le 20 septembre 2021 à 14h00 par T.M.

N’ayant toujours pas de place au Real Madrid, Brahim Diaz a encore été prêté au Milan AC. Un choix justifié par Carlo Ancelotti.

Convaincu par le talent de Brahim Diaz, le Real Madrid n’a pas hésité à lâcher plus de 17M€ à Manchester City en janvier 2019. Toutefois, jusqu’à présent, l’ailier espagnol n’a jamais eu sa chance chez les Merengue. Face à ce mange de temps de jeu, Brahim Diaz a été prêté au Milan AC la saison dernière. Et cet été, le Madrilène a retrouvé la Lombardie et San Siro, étant cette fois prêté pour deux saisons avec option d’achat.

« Le Real n’avait pas de place »