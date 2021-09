Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le prince du Cambodge sort du silence pour la vente de l’ASSE !

Publié le 20 septembre 2021 à 10h10 par T.M.

Ces dernières heures, cela s’est accéléré pour la vente de l’ASSE avec l’annonce d’une offre de 100M€ de la part du prince héritier du Cambodge. Une tendance confirmée par le principal intéressé.

Après 17 ans passés à la tête de l’ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo veulent passer à autre chose. Ainsi, il y a quelques mois, les deux hommes forts des Verts ont mis le club stéphanois en vente. Reste maintenant à trouver un repreneur et celui-ci pourrait venir du Cambodge. En effet, selon les dernières informations révélées par Le Parisien et RMC , le prince héritier du Cambodge, Ravichak Norodom, serait intéressé par l’ASSE, au point de formuler une offre de 100M€.

« Les discussions sont en cours… »