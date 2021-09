Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette étrange sortie sur ce coup à 0€ de Leonardo...

Publié le 20 septembre 2021 à 7h45 par La rédaction

Le cas de Franck Kessié, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois, semble diviser l’AC Milan. En attendant, le PSG aimerait bien en profiter...

En Serie A, plusieurs clubs se retrouvent dans une situation économique catastrophique et sont donc obligés de se serrer la ceinture. C’est le cas de l’AC Milan, qui cet été a refusé de jouer aux enchères avec deux de ses cadres, Hakan Çalhanoğlu et Gianluigi Donnarumma, qui ont donc quitté le club à la fin de leur contrat. Le Paris Saint-Germain en a profité, puisque Leonardo a réussi à recruter le gardien de but milanais sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert... et il aimerait récidiver ! Le directeur sportif du PSG suivrait en effet de très près l’évolution de la situation de Franck Kessié, qui semble commencer à agacer ses dirigeants. Les Parisiens ne sont toutefois pas seuls sur le coup, puisque la Juventus, Tottenham et Liverpool suivraient également Kessié.

Un tacle à peine voilé de Maldini au clan Kessié ?