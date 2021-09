Foot - Mercato - ASSE

Mercato : L’ASSE reçoit une offre surréaliste à 100M€ !

Publié le 20 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis en vente l'ASSE, Norodom Ravichak, le Prince héritier du Cambodge, aurait transmis une offre de rachat pour le club du Forez.

« Le problème avec la vente du club c’est que ce n’est pas une épicerie… On a annoncé au mois d’avril, les deux actionnaires, qu’on vendait le club pour un problème de succession et pour permettre au club de peut-être un jour rivaliser avec ceux qui sont très riches (…) On va y arriver, je souhaiterais que ça se fasse avant la fin de cette première partie de saison ». Roland Romeyer l'a récemment répété, l'ASSE est bien en vente et tout pourrait se décanter d'ici la fin de l'année. Dans cette optique, le président du Directoire, et Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance, ont mandaté le cabinet KPMG.

Le Prince du Cambodge veut racheter l'ASSE

Et les Verts auraient reçu une énorme offre. En effet, selon les informations du Parisien, le cabinet KPMG aurait reçu une offre 100M€ émise par Norodom Ravichak, qui n’est nul autre que le Prince héritier du Cambodge. Selon son entourage, il serait même très ambitieux et aurait l'intention de monter une très grosse équipe. Pour le moment, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'ont pas répondu, mais des négociations devraient très rapidement démarrer afin de connaître la crédibilité et la solidité du projet proposé par le prince cambodgien.