Mercato - ASSE : Puel, Khazri... La vente du club va engendrer une révolution !

Publié le 18 septembre 2021 à 13h30 par A.M.

Alors que le processus de vente de l'ASSE est lancée, cela pourrait s'accompagner d'une petite révolution au sein de l'effectif des Verts.

Après plusieurs mois d'incertitude, Roland Romeyer a relancé la vente de l'ASSE. Pour Le Progrès , le président du directoire du club du Forez annonçait effectivement sa volonté de voir l'ASSE vendue avant la mi-saison : « J’espère qu’on pourra y arriver assez rapidement, qu’on trouvera les successeurs adéquates, pour les valeurs, pour le personnel qui est en place et qui est de qualité. Pour aider le club financièrement aussi car ce qu’il nous manque, à Bernard Caïazzo et à moi, c’est ça. On n’a pas une fortune comme celle de François Pinault ou tous ceux qui sont devant. On va y arriver, je souhaiterais que ça se fasse avant la fin de cette première partie de saison . » Et la vente du club pourrait bien engendrer une sacrée revue d'effectif.

Puel et plusieurs joueurs sur le départ ?