Mercato - ASSE : Énorme lutte en interne pour la vente du club ?

Publié le 20 septembre 2021 à 9h10 par La rédaction

Engagé dans un processus de vente, l’ASSE est dans le flou. Et alors que deux projets se détachent, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne sont pas sur la même longueur d’onde.

En grande difficulté sportive après sa défaite face à Bordeaux (0-1), l’AS Saint-Étienne joue certainement son avenir en coulisses. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui n’ont jamais été enclins à vendre le club, pourraient bien céder dans les prochaines semaines. Et une offre inattendue est arrivée dernièrement puisque le prince héritier du Cambodge, Norodom Ravichak, aurait fait une offre de 100M€ pour racheter l’ASSE. Mais l’affaire est contre loin d’être conclue.

Roland Romeyer souhaite un projet local