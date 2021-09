Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va-t-il boucler le coup Paul Pogba ?

Publié le 20 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG. Alors que le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus seraient également en embuscade pour le milieu de terrain de Manchester United, Leonardo va-t-il boucler le coup Paul Pogba ?

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Paul Pogba aurait pu quitter Manchester United lors du dernier mercato estival. Toutefois, les Red Devils ont encore réussi à retenir leur numéro 6, au risque qu'il puisse faire ses valises et rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement l'été prochain. D'ailleurs, Paul Pogba ne manquerait pas de prétendants. En plus du PSG, qui serait toujours sur les traces de La Pioche , d'autres écuries européennes seraient prêtes à batailler ferme sur ce dossier.

Le PSG a des adversaires redoutables pour Paul Pogba