Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane prend position pour l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 20 septembre 2021 à 15h15 par T.M.

Cet été, Raphaël Varane est devenu le coéquipier de Paul Pogba à Manchester United. Et le défenseur central français espère le rester le plus longtemps possible.

Le feuilleton Paul Pogba est encore très loin d’être terminé. Tout au long de l’été, il était question d’un départ pour le joueur de Manchester United, qui était très courtisé par le PSG. Finalement, le Français est resté, mais étant sous contrat jusqu’en 2022, son avenir demeure toujours incertain. Leonardo serait d’ailleurs toujours à l’affût, tandis que le Real Madrid ou encore le FC Barcelone seraient très intéressés à l’idée de s’offrir Pogba gratuitement. Mais à Manchester United, on n’a pas dit son dernier mot.

« J’espère qu’il restera ici le plus longtemps possible »