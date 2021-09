Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 20 septembre 2021 à 13h00 par T.M.

Après 10 ans au Real Madrid, Raphaël Varane a fait ses valises pour rejoindre Manchester United. Un choix sur lequel est revenu le principal intéressé.

Arrivé sur la pointe des pieds en provenance du RC Lens au Real Madrid, Raphaël Varane a réussi à s’imposer au sein de la Casa Blanca. En une décennie, le champion du monde a tout connu avec les Merengue. Logiquement, à 28 ans, Varane a choisi de relever un nouveau défi et de découvrir autre chose. Ainsi, cet été, alors qu’il était pourtant encore sous contrat jusqu’en 2022 au Real Madrid, le défenseur central a été transféré à Manchester United, se frottant désormais aux attaquants de Premier League.

« C’est un défi qui m’a tenté »