Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'aveu de Paul Pogba après le départ de Raphaël Varane !

Publié le 20 septembre 2021 à 7h00 par La rédaction

Raphael Varane a quitté le Real Madrid pour Manchester United cet été. Une nouvelle qui a surpris Paul Pogba, comme il l'a révélé lui-même.

C’était un transfert inattendu ! Après avoir passé dix ans au Real Madrid, Raphael Varane rejoint Manchester United. Lors d’une interview à Téléfoot, le Français a évoqué ce changement de club : « J’en avais besoin, je pense que c’est un ressenti personnel. Besoin d’avoir un nouveau challenge, besoin de vivre d’autres émotions. Mon parcours à Madrid a été exceptionnel, au-dessus de toutes les attentes qui avaient pu être fixées. Je repars sur une nouvelle aventure avec une autre atmosphère dans les stades, une autre façon de tailler, de jouer au foot. Et c’est ce qui va me pousser à ne pas rester dans ma zone de confort, et à continuer à progresser, à essayer d’être encore plus complet et d’avoir une carrière encore plus remplie. » Alors qu'il n'a pas quitté Manchester United cet été, Paul Pogba a réagi à l'arrivée de Raphaël Varane.

«C’est surprenant, mais c’est un grand plus»