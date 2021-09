Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola perd une première bataille pour Pogba !

Après le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, c’est le FC Barcelone qui semble déterminé à convaincre Paul Pogba de quitter Manchester United à la fin de son contrat, en juin prochain.

Si certains avaient oublié que Paul Pogba s’approche de la fin de son contrat, Mino Raiola l’a rappelé. Lors d’un long entretien accordé à Rai Sport tout récemment, l’agent italo-néerlandais a abordé en long et en marge la situation des principales stars de son écurie et le Français était forcément concerné. « Paul Pogba est en fin de contrat en juin, donc nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons ce qui se passe » a déclaré Raiola, qui n’entretient pas vraiment de bonnes relations avec les dirigeants de Manchester United. Pourtant, en Angleterre on semble espérer que l’arrivée de Cristiano Ronaldo pourra changer les choses pour Pogba ! Attention toutefois, puisqu’après le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, c’est le FC Barcelone qui aurait commencé à tâter le terrain pour le milieu français, à en croire M undo Deportivo .

A Turin, on ne penserait pas du tout à un retour de Pogba

Lors de ce même entretien accordé à Rai Sport , Mino Raiola évoquait une autre piste pour Paul Pogba, avec son ancien club de la Juventus. « La Juventus ? Paul aime toujours Turin » a déclaré Raiola. « Il y a une chance que Pogba revienne à la Juventus, oui, mais cela dépend aussi des plans de la Juventus ». En Italie, on ne croit toutefois pas beaucoup à un retour de Pogba à Turin ! D’après les informations de TMW , cette opération ne serait pas du tout au programme pour la Juventus, qui entame une sévère cure d’austérité. Actuellement, Paul Pogba gagne un peu moins de 18M€ net par an à Manchester United et à 28 ans, il devrait sans aucun doute pousser pour signer un gros contrat pour affronter la phase descendante de sa carrière. Il est donc totalement hors d’atteinte pour la Juventus, dont le plus gros salaire émarge à 8M€ net, hors bonus.

La Juventus veut miser sur la jeunesse !