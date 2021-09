Foot - Mercato

Mercato : Le Real Madrid n’avait aucune chance pour ce dossier chaud de l’été…

Publié le 20 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Après dix ans passés au Real Madrid, Raphaël Varane a finalement rejoint Manchester United cet été. Le défenseur français explique son choix qui était irréversible.

Au même titre que pour Sergio Ramos, il a longtemps été question d’une prolongation de contrat pour Raphaël Varane avant qu’il ne quitte finalement le Real Madrid pour se lancer un nouveau challenge ailleurs. Ramos s’est envolé pour le PSG lorsque Varane a signé à Manchester United. Et alors que le président Florentino Pérez semblait ouvert à l’idée de prolonger son contrat, le champion du monde ne pensait qu’à sortir de sa « zone de confort ».

Envie de « ne pas rester dans ma zone de confort »