Mercato - Real Madrid : Les nouvelles confidences de Varane sur son départ !

Publié le 19 septembre 2021 à 21h00 par A.D.

Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat avec le Real Madrid, Raphaël Varane a décidé de se lancer un tout nouveau défi du côté de Manchester United. Tout juste arrivé chez les Red Devils, le champion du monde français a expliqué son choix.

Lors du dernier mercato estival, Raphaël Varane a quitté le Real Madrid et s'est engagé en faveur du Manchester United. En fin de contrat le 30 juin avec le club merengue, le champion du monde français a préféré ne pas aller au bout de son bail pour se lancer un tout nouveau défi dès cette saison. Interrogé dans le Canal Football Club ce dimanche soir, Raphaël Varane a expliqué en détail pourquoi il avait fui le Real Madrid pour Manchester United cet été.

«C’est un challenge pour moi, j’ai envie de me mettre en difficulté»