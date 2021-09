Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’avait aucune chance dans ce dossier de l’été !

Publié le 20 septembre 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, Pablo Longoria a souhaité recruter le joueur du RC Lens, Seko Fofana. Mais c’était peine perdue.

La liste des recrues estivales est très longues à l’OM. On peut notamment citer Gerson, Konrad de Fuente, Matteo Guendouzi ou encore William Saliba. Au total, ce sont 11 joueurs qui sont venus renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Un total énorme qui aurait pu être encore plus important. En effet, Pablo Longoria a tenté d’autres coup cet été. Comme révélé par L’Equipe , le président de l’OM a même proposé 17M€ pour Seko Fofana, qui est finalement resté au RC Lens. Il faut qu’il n’avait pas vraiment envie de partir.

Une véritable histoire d’amour !